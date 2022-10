Nieuwe klimaatburgemeesters in Beuningen en Wijchen: ‘Zachte herfst niet de bedoeling’

WIJCHEN - Carin Schipperus (46) en Theo Hesen (65) zijn de nieuwe klimaatburgemeesters van Wijchen. Aan het de schone taak meer mensen aan te sporen om energie te besparen. In Beuningen is Robin Aalbers (33) klimaatburgemeester geworden.

Ze doen dat samen met 242 andere klimaatburgemeesters in 158 Nederlandse gemeenten. Gezamenlijk moeten ze helpen de CO2-uitstoot in Nederland met tenminste 55 procent te laten dalen. Het is deel van de klimaatdoelstellingen van het kabinet voor 2030.

Klimaatcrisis aanpakken

Schipperus en Hesen willen in gesprek gaan met mensen en kennis delen. Hiermee hopen de twee natuurliefhebbers meer bewustzijn te creëren over het probleem.

Dat het een zachte herfst is met een aangename temperatuur voor deze tijd van het jaar is fijn, ,,maar niet de bedoeling”, zegt nieuwe klimaatburgemeester Schipperus. Hesen sluit zich daarbij aan. ,,Afgelopen zomer zagen we het ook in Wijchen. Je kon bijna door de Waal lopen en de Maas was zo vervuild dat er geen drinkwater uit gehaald kon worden. Het komt steeds dichterbij.”

Wat kun je doen? ,,Het beste wat we met zijn allen kunnen doen is minder. Minder vliegen, minder de auto pakken, minder vlees eten, minder nieuwe kleding kopen en minder lang de kachel aan laten staan. Dit zorgt ook voor minder welvaart, maar daar komt juist meer welzijn voor in de plaats”, vertelt Schipperus.

Iedere wijk een klimaatburgemeester

Maandag hijsen de twee klimaatburgemeesters samen met de wethouder van klimaat de klimaatvlag ,,Het is geen kwestie van over dertig of veertig jaar. Het gebeurt nu”, zegt Hesen. Uiteindelijk willen ze voor iedere wijk in Wijchen een klimaatburgemeester vinden. Want: ,,Hoe dichter je bij de mensen in de buurt bent hoe beter je in gesprek kan gaan.”