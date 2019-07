Nieuwe sauna Thermen Berendonck is op sommige dagen uitverkocht

VideoNIJMEGEN - Sauna Thermen Berendonck is twee maanden open en het gaat boven verwachting goed. Op sommige dagen worden er zelfs geen entreekaartjes meer verkocht. ,,We willen niet dat het te druk wordt. Mensen komen hier voor hun rust”, zegt general manager Mischa Colard.

De bezoekers stromen toe naar het welnesscomplex in Wijchen. ,,Gemiddeld komen er zo’n vijfhonderd per dag”, zegt Colard.



Eerder liet directeur Fabian Dolman van Quality Wellnessresorts, waar de Thermen toe behoort, weten te rekenen op 150.000 tot 200.000 daggasten per jaar.

Het complex is groot en er zijn veel verschillende locaties waar iets gebeurt, zodat de bezoekers zich gemakkelijk kunnen verspreiden. Er zijn dertien droge sauna’s, drie stoombaden, twee restaurants en vijftig ‘belevenissen’ per dag.



Colard: ,,Wij vinden het belangrijk dat bezoekers een positieve beleving hebben. We luisteren goed naar ze en soms komen ze met goede tips. Zij kunnen hier zwemmen in ons eigen deel van de Berendonck-plas, met een zandstrand. Op advies van de gasten hebben we daar nu gezorgd voor een afspoelkraantje om de voeten schoon te maken.”

Originele ornamenten uit India

Op 1 mei opende het welnesscomplex, na een voorbereiding en en bouwtijd van bij elkaar meer dan negen jaar jaar. De kosten bedroegen rond de 25 miljoen euro.



Er zijn nog steeds wat klusjes te doen. Voordat de deuren om 9.00 uur ‘s ochtends open gaan wordt er nog druk gewerkt. ,,Ons thema is duizend-en-één-nacht en we willen die zo authentiek mogelijk maken”, volgens Colard.



,,Daarom laten we originele deuren, ornamenten en schermen uit India komen. Vaak moeten we daar op wachten. We krijgen dan te horen dat het de volgende dag komt, maar een een dag later zeggen ze precies hetzelfde. Maar nu is bijna alles klaar, hoor.”

Quote Binnen maakt het niet uit of je directeur of timmerman bent Mischa Colard, General manager Thermen Berendonck

De Indiase beleving

Om de Indiase beleving zo echt mogelijk te maken, is onder meer de corridor van de Taj Mahal nagebouwd. Net als bij het origineel is er bij de Berendonck een theehuis, waar bij een temperatuur van 60 graden Chai Latte wordt geschonken.



De entree van dit zoutwaterbad Adalaj Stepwell is geïnspireerd op de eeuwenoude Indiase stepwell, een bron met trappen om te drinken, wassen en baden. Een andere sauna verwijst naar het oogstfeest Onam, waar bloemen en bloesem een grote rol spelen.



Colard: ,,Dat is in India het enige moment dat alle kasten met elkaar hetzelfde feest vieren. Net zoals hier. Binnen maakt het niet uit of je directeur of timmerman bent.”