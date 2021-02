Nieuws gemist? Pakketbezorger zou Sebastiaan hebben doodgereden om een foto en het aantal coronabesmettingen loopt weer op

ZINLOOS GEWELD | De 19-jarige pakketbezorger Tarik O. zou november vorig jaar in Wijchen de 42-jarige Sebastiaan doodgereden hebben omdat deze een foto van zijn kenteken maakte. Dat zei het Openbaar Ministerie vanmiddag tijdens een zogeheten pro-formazitting tegen O.. ,,Er is sprake van doodslag. Auto is het moordwapen”, aldus de officier van justitie.

Volledig scherm De witte bestelwagen van de verdachte van de dodelijke aanrijding in Wijchen werd later teruggevonden. Inzet: Rouw om Sebastiaan in Wijchen. © 112 Nieuwsgroep/ANP

OPLICHTING | Een 26-jarige man heeft volgens de politie zeker dertig mensen opgelicht door goederen zoals mondkapjes en desinfectiegels aan te bieden via webshops, maar die vervolgens nooit te leveren. Kopers zijn voor in totaal ruim 18.000 euro gedupeerd. De man, die is aangehouden in Elst, zou daarnaast nog eens zeker 84.000 euro hebben witgewassen.

TERRASSEN | De terrassen moeten zo snel mogelijk weer open. Dat is de boodschap die Koninklijke Horeca Nederland (KHN) donderdag in een brandbrief de wereld instuurde. Om alvast een voorschot te nemen op een heropening, tuigen kroegen in onder meer Nijmegen, Doetinchem en Arnhem aankomende dinsdag de terrassen alvast op. Het kabinet laat echter weten niet toe te geven: ‘Het wordt een ingewikkeld weekje’.

Volledig scherm Een terras op het Koningsplein in Nijmegen. © Bert Beelen

KRONENBURGERPARK | De politie controleert vanaf vandaag streng of bezoekers in het Nijmeegse Kronenburgerpark de coronaregels naleven. Gebeurt dat niet, dan volgt direct een boete van 95 euro. Dat laat de politie weten. ,,Het is niet dat we jullie geen pleziertje gunnen, maar we willen niet dat het aantal coronabesmettingen weer oploopt. Houd daarom voldoende afstand en neem geen alcohol mee naar het park!”

Volledig scherm Lente in het Kronenburgerpark. © Bert Beelen

CORONACIJFERS| Het aantal besmettingen is weer aan het oplopen. Arnhem turfde het afgelopen etmaal het hoogste aantal infectie in twee maanden tijd en inmiddels zit een op de zeven gemeenten in de regio weer in de fase ‘zeer ernstig’. Het betreft Boxmeer, West Maas en Waal, Rhenen, Tiel, West Betuwe en Beuningen. Landelijk gaat het ook niet de goede kant op: afgelopen etmaal kwamen er 5048 besmettingen bij.

GEMIDDELDE NEDERLANDER | Hij woont in een rijtjeshuis. Zou nooit meedoen met het avontuurlijke programma Ik Vertrek. Op een verjaardag maak je hem blij met een ‘gewoon’ biertje. Als scholier was hij al van de zesjescultuur. Dit is Frank Jansen: dé gemiddelde Nederlander. ,,Mijn achternaam zegt al genoeg. Veel voorkomend en daardoor dus anoniem”. Maar anoniem is de 35-jarige Wijchenaar niet meer. Hij is bekroond tot gemiddelde Nederlander omdat hij juist ook op veel andere gebieden gemiddeld scoort.

GEEN STRAF | De rechtbank geeft een 29-jarige verstandelijk beperkte man die in Borculo een 19-jarige vrouw van haar fiets trapte en haar met wapens bedreigde geen straf. De gehandicapte man woont in een zorginstelling in Drenthe. Afgelopen zomer was hij met zijn groep op vakantie in Borculo. Tijdens een fietstocht wilde hij naar eigen zeggen een geintje uithalen. Zo zag de dame dat niet.

VOETBALLEN | Tot slot nog het verhaal van voetballer Daniël Faber uit Duiven. Hij trainde gisteravond voor het laatst omdat hij vandaag 18 jaar is. Volgende week worden de coronaregels versoepeld en is hij weer welkom. ,Ik heb geluk dat de regels juist nu worden versoepeld. Mijn ploeggenoot Indy Aleven is al maanden 18. Dat was echt balen voor hem.”

Volledig scherm Daniël Faber op de voetbaltraining. © Jan Ruland van den Brink