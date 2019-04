Nijmegenaar (48) opgepakt voor rijden onder invloed op gestolen scooter

Stormloop op gratis zakken compost bij de milieu­straat

0:03 WIJCHEN/NIJMEGEN - Bij milieustraten in de regio onstond maandag direct een run op gratis zakken compost die inzamelaar Dar, vuilverwerker ARN en de gemeenten er gratis weggeven. Bij de Wijchense milieustraat op bedrijventerrein Bijsterhuizen, die ook door veel Nijmegenaren wordt gebruikt, verdwenen er binnen vier uur al bijna vijfhonderd zakken van 20 kilo in de kofferruimtes van auto’s, of in andere vervoermiddelen. Bepaald niet slecht voor een ‘gewone’ maandagochtend.