Nog twee weken ‘pijn’ voor bezoekers van winkelcentrum De Ruwert

MET VIDEOOSS - Een regelrechte verkeerschaos was het maandagochtend rond winkelcentrum De Ruwert in Oss. Grote vrachtwagens wurmden zich tussen auto’s door over het parkeerterrein, dat al half bezet wordt door bouwmateriaal en containers.