Oekraïners wonen samen in oude gemeentehuis Wijchen: baby Anastasia zag haar vader nog nooit

Anastasia is een maand oud. Ze is een Wijchense, want ze is in Wijchen geboren. Haar wortels liggen echter een kleine 2000 kilometer oostwaarts, in een dorpje in de buurt van de Oekraïense hoofdstad Kiev. Met haar oma Valentina Kontseva (56), haar moeder Halina Kontseva (32) en haar zus Margarita (6) woont Anastasia in het voormalig gemeentehuis van Wijchen. Sinds begin mei is dat in gebruik als opvanglocatie voor Oekraïners die de oorlog in hun land ontvlucht zijn.