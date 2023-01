OM eist na jarenlange vertraging lagere straffen voor inbrekers uit Geffen en Oss

Duizenden afvalrit­ten minder door Nijmeegse binnenstad, afvalbe­drij­ven slaan handen ineen

NIJMEGEN - Twee grote afvalinzamelaars, Renewi en PreZero hebben de handen ineengeslagen in Nijmegen. In plaats van ieder hun eigen vuilniswagens op pad te sturen, gaat één neutrale vrachtwagen voor beide bedrijven op pad. Doel is om het aantal verkeersbewegingen door afvalinzameling met de helft te verminderen.

