Ondermijning in Maas en Waal: prioriteit bij aanpak ‘onzichtbare’ criminaliteit

Vleermui­zen zitten mogelijk klokken­spel in kasteelto­ren Wijchen dwars

12 februari WIJCHEN - Vleermuizen zitten de komst van een carillon in de toren van Kasteel Wijchen mogelijk dwars. De diertjes blijken rond te fladderen in de kasteeltuin, en nu is het de vraag waar ze slapen. Is dat in de toren, dan is de kans dat daar een klokkenspel in wordt opgehangen klein.