Onenigheid met de gemeente over horeca? Met Pasen even niet: ‘Ook wij keken hier erg naar uit’

Corona op school nog niet voorbij, vooral vrees voor de lange termijn

BEUNINGEN/DRUTEN - Lia van Meegen, bestuurder van basisschoolkoepel Groeisaam, stuurde halverwege februari een brandbrief de wereld in over de rampzalige toestand op haar basisscholen als gevolg van corona. Hoe is het nu? De acute crisis is voorbij, maar ‘normaal’ is het nog niet. En er blijven grote zorgen over de leerachterstanden.

8 april