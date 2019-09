Ongeluk kermis in Wijchen: deze keer valt bezoekers niets te verwijten

WIJCHEN - Jaarlijks belanden honderden kermisgangers op de spoedeisende hulp door ongelukken met de attracties. Maandagavond ging het mis in Wijchen toen een gondel met vader (38) en zoon door de vloer zakte. De vader raakte zwaargewond aan beide benen; de minderjarige zoon hield er een polsbreuk aan over.

Gewonden door technische tekortkomingen zoals in Wijchen komen relatief weinig voor, nuanceert VeiligheidNL. Dit expertisecentrum houdt de veiligheid in de gaten en geeft hierover advies aan overheden. De meeste gewonden zijn onoplettende bezoekers die te vroeg instappen, aanwijzingen van het personeel negeren of aangeschoten het afstapje missen. Jaarlijks vallen er daardoor 600 gewonden bleek in de periode 2009-2013, de meest recente cijfers.

Enorme weerslag op kermiswereld

,,Het klopt dat het gedrag van bezoekers weleens ongevallen tot gevolg heeft’’, zegt Atze Lubach-Koers, voorzitter van kermisbond Bovak. ,,Maar ik wil benadrukken dat de slachtoffers in Wijchen niks te verwijten valt.’’ Het drama heeft volgens de voorzitter dan ook een enorme weerslag op de kermiswereld. ,,Ik heb vandaag de stoerste kerels bij me gehad die met tranen in de ogen stonden.’’

Wat er precies is misgegaan, durft Lubach-Koers niet te voorspellen. ,,Dat laat ik aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.’’ Die instantie heeft beslag gelegd op de attractie en doet de komende maanden onderzoek naar de toedracht. Het Openbaar Ministerie kijkt ondertussen mee of er sprake is van een misdrijf.

Deca Dance was 11 april goedgekeurd

De Deca Dance, zoals de attractie heet waarmee het maandagavond misging, is op 11 april goedgekeurd. Het certificaat is afgegeven door TÜV Nederland, de enige Nederlandse instantie die kermisapparaten mag keuren. ,,Hoe we keuren en hoe vaak, bepaalt het ministerie van Volksgezondheid’’, zegt TÜV-directeur Edwin Franken. ,,We moeten kijken naar risico's van attracties: hoe hoog zijn ze en hoe hard draaien ze?’’ Op basis daarvan wordt bepaald hoe vaak een apparaat moet worden gekeurd. ,,Om de drie of twee jaar, of jaarlijks.’’

De Deca Dance behoort tot de groep grote attracties die jaarlijks onder de loep wordt genomen. Naast de wettelijke controle, kent de branche ook een zogenoemd NDO-onderzoek. ,,Bij die aanvullende inspectie kijkt een derde partij met onder meer laser en magneten naar lasnaden en alle draaiende en bewegende onderdelen’’, weet Lubach-Koers. Volgens de bondsvoorzitter is de Deca Dance vorig jaar nog op deze manier onderzocht.

Ook gemeente heeft een rol

In de periode tussen twee certificaten in, is het volgens Franken ‘uiteraard’ de eigenaar van de attractie die moet toezien op het telkens correct opbouwen van de installatie. Gemeenten hebben volgens hem de taak 'vast te stellen dat een attractie op de kermis is goedgekeurd'.

De gemeentewoordvoerder van Wijchen zegt dat dat ook is gebeurd. ,,Bij planning en opbouw controleren we of alles volgens planning verloopt. Verder moeten we vertrouwen op de kennis en kunde van de attractiehouder. We kunnen immers niet bij de opbouw van elke attractie staan.’’