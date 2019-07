Ongeluk met twee vrachtwagens op A73 bij Wijchen

Zonnebril­len­die­ven slaan weer toe in Wijchen: ‘Het is gewoon bizar’

28 juni WIJCHEN - Opnieuw hebben zonnebrillendieven toegeslagen in de regio. Dit keer was Bogaerts Optiek in het centrum van Wijchen het doelwit. Binnen anderhalve minuut werden donderdagochtend vroeg meer dan tweehonderd dure zonnebrillen buitgemaakt.