Ontmanteling drugslab Wijchen begonnen, geen spoor van eigenaar

UPDATEWIJCHEN - In een afgelegen loods aan de Zesweg in Wijchen is woensdag een groot drugslaboratorium voor de productie van vermoedelijk xtc aangetroffen. Vooralsnog zijn geen aanhoudingen verricht, aldus een woordvoerder van de politie.

De politie kwam het lab op het spoor nadat een tip binnenkwam bij Meld Misdaad Anoniem. Toen agenten en de omgevingsdienst woensdagochtend de loods aan de Zesweg betraden, stuitten zij op een professionele inrichting voor de productie van synthetische drugs. De loods was op dat moment verlaten. Of ook daadwerkelijk drugs is aangetroffen, is niet bekend.

Om te voorkomen dat chemische stoffen vrij zouden komen, werd direct na de ontdekking de hulp ingeroepen van de brandweer en specialisten van de Landelijke Faciliteit Ontmanteling (LFO). Het LFO, een specialistisch team van de politie, houdt zich bezig met de verdere ontmanteling van het drugslab. De directe omgeving van de loods is afgezet.

Kan dagen duren

Het is onduidelijk hoeveel tijd dat in beslag gaat nemen. Vanwege de omvang van het lab, kan het nog dagen duren voordat de LFO klaar is met onderzoek en alle productiemiddelen zijn afgevoerd, aldus de politiewoordvoerder.

Rotzooi

Het lab bevindt zich in een afgelegen loods, die op enige afstand van de openbare weg is gevestigd. In de directe omgeving staan meerdere loodsen, waarvan het grootste deel is verhuurd aan ondernemers. In die loodsen zitten onder meer metaalbewerking- en autodemontagebedrijven. Rondom de loods waar het laboratorium is aangetroffen was het een grote rotzooi. Ook lagen overal losse auto-onderdelen verspreid over de grond.

Verbaasde reacties

Werknemers uit de buurt keken woensdag enigszins verbaasd naar de politieactie. ,,Ik heb nooit iets gemerkt van een mogelijke drugslaboratorium. Ik heb ook geen idee wat er daar achter op het terrein allemaal gebeurt of welke bedrijven er precies zitten,” vertelt één van hen.



Het is niet voor het eerst dat de politie ingrijpt aan de Zesweg. Drie jaar geleden troffen agenten in een nabijgelegen loods een hennepkwekerij met ruim 1.000 wietplanten aan. Daarvoor werden destijds twee Nijmegenaren in de boeien geslagen.