Ook Wijchen bereidt opvang van vluchtelingen uit Oekraïne voor

WIJCHEN - Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen, als dat nodig is, terecht in Wijchen. Er zijn nog geen opvangplekken gereed, maar de gemeente inventariseert wel waar dat mogelijk is. Er is inmiddels een lijst van mogelijke locaties, deels van de gemeente maar ook particulieren hebben zich aangemeld.

Burgemeester Marijke van Beek: ,,Wij gaan die panden bekijken en beoordelen of ze geschikt zijn voor opvang of op korte termijn geschikt te maken zijn. Daarbij maken we onderscheid tussen kortdurende crisisopvang en plekken voor een langer verblijf.”

Door de oorlog in Oekraïne zijn miljoenen mensen op de vlucht. Zij mogen de Europese Unie in. De meesten verblijven in Oost-Europa maar ook in Nederland komen vluchtelingen aan. Gewoonlijk regelt Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de opvang, maar in het geval van Oekraïners gaat dat rechtstreeks via de overheid. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid moet tweeduizend vluchtelingen opvangen.

Noodopvang

Duizend daarvan krijgen noodopvang, zoals in de sporthal De Tinnegieter in Beuningen, de Jan Massinkhal in Nijmegen en in een sporthal in Aalst, gemeente Zaltbommel.

Inmiddels worden faciliteiten ingericht voor de langere termijn. Daarvoor zijn betere voorzieningen nodig dan een sporthal vol veldbedden. In Nijmegen komt een tweede cruiseboot in de Waalhaven. Ook heeft de gemeente in de stad twee panden aangewezen waar zo’n 240 mensen terechtkunnen voor langere tijd.

Wijchen bereidt zich voor zodat er snel opvang geregeld kan worden als de Veiligheidsregio aanklopt. Hierin trekt de gemeente op met Druten. Ook deze gemeente is mogelijke opvanglocaties aan het inventariseren.

Informatiepagina

Wijchen draagt de bevolking van Oekraïne een warm hart toe. Afgelopen dinsdag was er een bijeenkomst bij kasteel Wijchen om solidariteit uit te spreken. Er kwamen honderden Wijchenaren naar deze manifestatie.

De gemeente Wijchen heeft op de website een speciale pagina ingericht met informatie over wat inwoners zelf kunnen doen, wat de gemeente doet en informatie voor Oekraïense vluchtelingen. Zie wijchen.nl/hulp-voor-vluchtelingen-uit-oekraine.

Of de gemeente West Maas en Waal zich voorbereidt op opvang van vluchtelingen uit Oekraïne is niet bekend. Op de website van de gemeente staat over dit onderwerp alleen algemene informatie van de rijksoverheid.