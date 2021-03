Op 1,5 meter afstand in de klas, behalve de buddy's: ‘Het is juist weer apart dicht bij elkaar te zijn’

WIJCHEN - Leerlingen in het voortgezet onderwijs mogen weer beperkt naar school, maar wel op 1,5 meter van elkaar. Het is een puzzel voor scholen. Op het MaasWaal College in Wijchen is er de buddy.