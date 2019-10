Op de binnengolfbaan kun je een beer voor je club krijgen

Raad Wijchen kiest: pleintjes en kunst aan het Meer, maar geen gebouwen

28 oktober WIJCHEN - De gemeenteraad van Wijchen wil een trekker aan het Wijchens Meer in de vorm van twee pleintjes met daarop kunstwerken of kunstzinnige bankjes, maar zonder gebouwen. Een ruime meerderheid van de Wijchense raad dient in de vergadering van dinsdagavond een amendement van die strekking in.