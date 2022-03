Op wie moet je stemmen in Wijchen? Zo proberen de lijsttrekkers zich te profileren in een vol Mozaïek

In een busje naar Polen? Sophie uit Wijchen belde haar collega: ‘Ze zei meteen: we gaan’

WIJCHEN - Zo zit je met een mok koffie in je handen naar de vogels in het zonlicht te staren, zo sta je aan de grens in Polen om Oekraïense vluchtelingen te helpen. Sophie Hooymans uit Wijchen en Antoinette van Steen uit Braamt doen het: woensdag stappen ze in een busje naar Korczowa.

8 maart