Opgefrist speelparadijs Monkey Town in Wijchen is bijna af, maar wanneer kan het open?

Video Bizar: man in scootmo­biel ramt pui winkelcen­trum Wijchen eruit

28 oktober WIJCHEN - Een bizar incident dinsdagavond in Winkelcentrum Zuiderpoort in Wijchen. Een man in een scootmobiel raast voorbij en ramt de pui op zijn tocht naar buiten. Het filmpje van de bewakingscamera is inmiddels duizenden keren gedeeld op Facebook.