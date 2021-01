Opgestapt FvD-Statenlid Taheri: ‘De partij heeft dit veel te lang laten sudderen’

Wijchense pastoor Martin schrijft boek over Christus als god, met link naar corona: ‘We moeten met elkaar in dialoog’

23 december WIJCHEN - Martin Claes is niet alleen pastoor in Wijchen, hij is ook onderzoeker aan de Universiteit van Tilburg. Momenteel legt hij de laatste hand aan een boek over Christus als God en mens, met verrassende lijnen naar de Wijchense parochie én naar Covid-19.