Oplegger valt op monteur in Bergharen, brandweer bevrijdt zwaargewonde man uit beknelling

Aardappel­au­to­maat van Alverna vernield en leegge­roofd

30 december WIJCHEN - De verkoopautomaat voor aardappelen, uien en eieren van recreatieboerderij Bij de 3 Linden in Alverna is door onbekenden vernield en leeggeroofd. Het apparaat, dat normaal 24 uur per etmaal in bedrijf is, werd in de nacht van zondag op maandag het doelwit van een dief of dieven.