Opwarmen voor Down The Rabbit Hole in het Rad van Muziek op station Wijchen: ‘Je leek wel een hamster’

De twee meiden zijn toevallig op station Wijchen deze vrijdagmiddag, ze gaan niet naar het festival Down The Rabbit Hole. Daarmee vormen ze een uitzondering. Wijchen is de plek waar de festivalgangers uit het hele land uit de trein en in de pendelbus naar de Groene Heuvels stappen. Een groot deel van de dag staat er dan ook een lange rij van het perron over het stationsplein tot aan de bushalte aan de overkant van de Stationslaan.

Quote Ik ben aan het trainen voor de marathon, dus dat komt goed uit Yasin, Bezoeker Down The Rabbit Hole

,,We hebben het Rad van Muziek hier neergezet om de mensen een beetje te vermaken tijdens het wachten en om ze alvast een beetje in de sfeer van het festival te krijgen’’, zegt Bas Bouman, die hiervoor door de NS is ingehuurd. ,,Daarnaast leiden we de wachtrij in goede banen en houden we een oogje in het zeil.’’

‘Als de bezoekers rennen wordt er stroom opgewekt’

Naast de trommel waarin gehold kan worden, staat een ouderwetse platenspeler met daarnaast een bak met elpees. Madonna, Michael Jackson, The Red Hot Chili Peppers en de soundtrack van de film Grease kunnen onder meer opgezet worden. ,,Als bezoekers in het rad gaan rennen, wordt er stroom opgewekt, waar de platenspeler op draait”, legt Bouman uit. Om de plaat op toeren te houden, moet je flink doortrappen. Dat merkt Moos als ze zich waagt aan het titelnummer van Grease, van Frankie Valli. De vertragende en versnellende muziek zorgt voor hilariteit in de wachtrij.

Yasin, die niet met zijn achternaam in de krant wil, lukt het aardig het juiste toerental vast te houden. Hij wordt beloond met applaus en gejoel uit de rij. ,,Ik ben aan het trainen voor de marathon dus dit komt goed uit”, zegt hij lachend. Hij heeft veel zin in het festival. ,,De mensen maken het festival. En aan de rij hier te zien, zijn er alleen maar leuke mensen.”