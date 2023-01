Organon en vakbond eens over nieuwe cao; stakingen en acties opgeschort

Met het onderhandelingsresultaat komt een einde aan een al vrij langdurig cao-conflict tussen de Organon-directie en de vakbond. Op initiatief van vakbond FNV is er eind vorig jaar gestaakt en zijn er werkonderbrekingen geweest om een beter cao-resultaat af te dwingen. Paul Smink, vakbondsbestuurder FNV, stelt dat geplande stakingen – onder andere op 10 januari – nu opgeschort zijn. De voorbereidingen voor die staking waren al in volle gang.

Onder indruk staking

,,Het staken is echter geen doel, ons doel is een goede cao af te dwingen”, stelt Smink. Hij wil het nu bereikte onderhandelingsresultaat voorleggen aan de medewerkers van Organon. Daartoe worden inmiddels ledenvergaderingen gepland. Bij Organon werken 1200 mensen, waarvan ruim 1100 in Oss. Smink is blij dat er nu een onderhandelingsresultaat op tafel ligt. ,,In het gesprek met de werkgever werd duidelijk dat de staking best indruk heeft gemaakt. Ik ben blij met de steun van zo velen en met de grote inzet bij de stakingen.”

Quote Bij ons leeft toch een beetje het gevoel dat deze acties over de rug van de patiënten zijn gegaan Joeri van Uden, Organon

In het nu bereikte onderhandelingsresultaat voor de cao voor 2023 wordt aan een flink aantal eisen van de vakbond tegemoet gekomen. Zo worden salarissen met nog eens 1,5 procent extra verhoogd. Volgens Smink is dat ten opzichte van het oorspronkelijke bod een stijging van 25 procent. ,,We leggen dit resultaat daarom met een positief advies voor aan onze leden. Zij hebben het laatste woord.”

Rust in organisatie

De Organon-directie is ook blij dat er nu een onderhandelingsresultaat op tafel ligt, aldus Joeri van Uden, directeur personeelszaken. ,,Het is goed dat we in het 100-jarig bestaan van Organon nu een eigen cao krijgen. We hopen dat de rust weer snel terugkeert in de organisatie.” Desondanks kijkt hij met gemengde gevoelens terug op de afgelopen periode. ,,De acties en de staking zijn een schrikbeeld voor ons geweest. Zeker omdat we een gezondheidsbedrijf zijn. Bij ons leeft toch een beetje het gevoel dat deze acties over de rug van de patiënten zijn gegaan.”

Van Uden erkent dat de acties mede geleid hebben tot de uiteindelijk voorgestelde salarisverhogingen. ,,Wij vinden nog steeds dat ons oorspronkelijke eindbod van 4,8 procent een prima bod was, maar mede door de acties en de loonontwikkelingen elders in het land is dat nu opgetrokken naar ruim 6 procent. Die stap hebben we moeten maken. En dat is best wel fors, want het moet natuurlijk wel ergens vandaan komen.”