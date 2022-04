Oude gemeentehuis Wijchen wordt opvangplek voor Oekraïners

Wijchen is door de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid benaderd met het verzoek om het leegstaande oude gemeentehuis in orde te maken voor de opvang. Als eerste wordt de benedenverdieping aangepakt.



Daar kunnen zestig tot zeventig mensen wonen. In totaal kunnen in het oude gemeentehuis zo’n 150 vluchtelingen terecht. De opvang duurt in principe een half jaar.

Enkele weken werk

Het opknappen van het pand duurt enkele weken. Wanneer de eerste Oekraïners komen en hoeveel er uiteindelijk hun intrek zullen nemen in het oude gemeentehuis, is nog niet bekend.

Quote Heel fijn dat we een grotere groep mensen een veilig onderdak kunnen bieden Marijke van Beek, Burgemeester Wijchen

Het pand heeft veel dat in het voordeel spreekt als het gaat om de opvang van vluchtelingen. Er zijn afsluitbare kamers, toiletten en er is een grote centrale keuken. Douches worden de komende tijd aangelegd. De Oekraïense vluchtelingen zijn van harte welkom, laat burgemeester Marijke van Beek weten.



,,Het is verschrikkelijk wat de mensen in Oekraïne overkomt. Heel fijn dat we met ons oude gemeentehuis een grotere groep mensen een fijn en veilig onderdak kunnen bieden, op deze plek midden in ons dorp.”

Galerie en antikrakers

Het oude gemeentehuis van Wijchen staat al sinds 2017 grotendeels leeg. In dat jaar vertrokken de ambtenaren naar de voormalige Rabobank, iets verderop aan de Kasteellaan. In de tussentijd werd een deel van het pand bewoond door antikrakers.



Ook zat de galerie Kunsthuis Wijchen enkele jaren in het voormalige gemeentehuis. Het pand staat op de nominatie om gesloopt te worden in het kader van Tussen Kasteel en Wijchens Meer, de opknapbeurt van een deel van het Wijchens centrum. Volgens de gemeente Wijchen heeft de komst van de Oekraïners geen gevolgen voor de planning van dat project.



Eerder meldde Wijchen een aantal andere plekken, waaronder sportcentrum Arcus en wijkcentrum ’t Achterom aan als opvangplek voor Oekraïense vluchtelingen. Of deze ook gebruikt zullen worden, is nog niet bekend.