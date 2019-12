Overval op Jan Linders in Wijchen, politie op zoek naar daders met bivakmuts

INTERVIEW Ger Pekel uit Hernen maakt ‘kunst voor mensen die niet gestudeerd hebben’

11 december HERNEN - Boerenzoon Ger Pekel (58) uit Hernen is al sinds hij een klein jongetje was, gefascineerd door hout. ,,Naast onze ouderlijke boerderij kwam een kunstenaar wonen, Ole Langenhorst, een beeldhouwer in hout. Hij was een vreemde eend in de bijt. Deed aan biologisch-dynamische landbouw. Wij waren gewone boeren.”