Overval op snackbar bij winkelcentrum in Wijchen

'Elfsteden­tocht' langs Wijchense wijkcentra

21 juli WIJCHEN - Wijchenaren zouden veel beter moeten weten wat er allemaal te doen is in de zeker vijftien wijk- en dorpscentra en 'multifunctionele accomodaties' die de gemeente rijk is. Dat vinden de besturen van wijkcentrum Zuiderpoort en 't Achterom. Die willen in de herfst daarom een 'Elfstedentocht' langs de verschillende centra houden.