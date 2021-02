Pakketbezorger Tarik O. (18) komt niet naar rechtszitting over doodrijden vader Sebastiaan (42) uit Wijchen

Analyse Verzet tegen windmolens wordt steeds moeilijker: ‘Ze moéten er gewoon komen’

11 februari Er moeten snel meer windmolens komen in de regio Arnhem Nijmegen, vindt de provincie, en Maas en Waal is zeer geschikt om ze neer te zetten. Windmolens in je omgeving worden steeds meer realiteit en de mogelijkheden om ze als burger tegen te houden, worden kleiner.