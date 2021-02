Pakketbezorger Tarik O. (18) vandaag voor rechter voor doodrijden Wijchense vader Sebastiaan (42)

Volle prikloca­ties, lange reistijden en ouderen nog steeds niet gevacci­neerd, máár de GGD ziet geen grote problemen

12 februari WIJCHEN/ NIJMEGEN/ HUISSEN - Alle priklocaties in de regio zijn overvol en is er geen afspraak meer te maken. Hoogbejaarden moeten soms wel drie kwartier reizen voor een inenting. En er zijn er die nog steeds niet weten of, waar en wanneer ze gevaccineerd worden.