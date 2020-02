Phishing: vrouw stuurt doorgeknipte pinpas naar Wijchen en raakt duizenden euro's kwijt

De vrouw was in de veronderstelling dat het mailtje afkomstig was van haar bank. Ze klikte via haar telefoon door op een link in de email en doorliep enkele stappen om een nieuwe pas aan te vragen. De doorgeknipte pas moest ze opsturen naar een adres in Wijchen.



Enkele dagen nadat ze dat gedaan heeft, krijgt de Amsterdamse in de gaten dat het foute boel is. Ze ontvangt geen nieuwe bankpas maar krijgt wel een melding van haar bank dat er een verzoek is ingediend om haar paslimiet te verhogen.



Dat verzoek heeft zij niet gedaan. Kort daarop ziet ze dat er grote bedragen van haar rekening zijn opgenomen. Van de bank krijgt ze te horen dat in Tiel, Nuland en Oss gepind is met haar pas die ze heeft opgestuurd naar Wijchen.