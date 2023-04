Pieter versus de natuurvereniging: rel over bedrijf in riante tuin leidt tot aangifte

Als puntje bij paaltje komt kiest politiek voor wonen in plaats van voetballen in Ravenstein

OSS/RAVENSTEIN - Sportpark Den Ong zit woningbouwplannen in Ravenstein domweg in de weg en moet daarom wijken. De Osse politiek toont zich uiterst kritisch over het zwabberende beleid, maar wil het Stationskwartier zeker niet in gevaar brengen.