Plan voor kermis in Wijchen in november

,,We hebben een prettig gesprek gehad met de kermisexploitanten. We kijken of er een mogelijkheid is om in november een kermis te houden in Wijchen’’, aldus Van Beek. ,,Die zal gehouden moeten worden op een evenemententerrein buiten het centrum. Waarschijnlijk zal de kermis niet de omvang hebben die ze normaal in het centrum heeft. En als het virus weer in kracht toeneemt, kan dat alles weer anders maken.’’ Een datum kan de burgemeester nog niet noemen.



Er zijn verschillende locaties in beeld voor de kermis in november. ,,Het zou kunnen op het terrein tussen de Pauwstraat en de Randweg Noord, waar ook altijd het circus staat’’, oppert wethouder Paul Loermans. ,,Andere mogelijkheden zijn het Oosterpark en de Berendonck. Maar misschien kan het ook wel rond sporthal Arcus.’’