Politie: Man uit Wijchen die werd gevonden in Berendonck overleed niet door misdrijf

Dat heeft de politie woensdagavond laat gemeld na uitgebreid onderzoek. De politie vertelt niet of de man door een noodlottig ongeval om het leven is gekomen of door een zelfgekozen dood.



Het lichaam werd woensdagmiddag aangetroffen bij de baan van Waterskicentrum De Berendonck. Het slachtoffer was gehuld in een wetsuit en zat vast aan een mast van de waterskibaan.



Praten over zelfmoordgedachten kan 24/7 via 113 of 0800-0113 en de chat op 113.nl