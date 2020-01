Politie stuit op grote hoeveelheid telefoons, wapens en drugs bij controle van auto in Wijchen

Veel jeugd en kunst bij 75-jarige herdenking bevrijding van regio en Reichswald-offensief

8 januari NIJMEGEN/GROESBEEK/WIJCHEN - Bij de aanstaande herdenkingen in de regio Nijmegen van de bevrijding en Operatie Veritable, Slag om de Reichswald, is veel plek ingeruimd voor jongeren. Ook komen er in de regio tal van kunstwerken om aandacht te vragen voor de historische gebeurtenissen die dit jaar 75 jaar geleden hebben plaatsgevonden.