Politie stuit op xtc in schuur bij woning in Bergharen, verdachte spoorloos

Kansen voor tiny houses voor jongeren in Wijchen: ‘Het begint met een goed idee’

5 februari WIJCHEN - Leo Herms van Wijchen Lokaal heeft een plan voor de bouw van honderd tiny houses op de plek van het voormalige azc aan de westkant van Wijchen. Het zou volgens hem de woningnood onder jongeren in Wijchen in één klap kunnen oplossen. Wethouder Geert Gerrits heeft twijfels over de plek en is bezig met een eigen plan.