Politie stuit op xtc-pillendrukkerij in schuur Bergharen

BERGHAREN - In een schuur bij een woning in aan de Wijksestraat in Bergharen is zondagmorgen een drukkerij van xtc-pillen aangetroffen. Agenten gingen zondag naar het huis, omdat ze op zoek waren naar iemand die een celstraf moest uitzitten.

De verdachte werd niet gevonden. Wel zag de politie in een schuur op het terrein dat daar xtc-pillen worden vervaardigd.



,,We stuitten daar bij toeval op,” vertelt officier van dienst van de politie Machiel van de Ven. ,,We troffen in een deel van de schuur een tabletteermachine aan. Ook lag er wat afval van de productie en een hoeveelheid pillen.”

Nog geen aanhoudingen

Hoeveel pillen zijn gevonden is nog niet bekend. ,,Dat aantal wordt nu nog onderzocht,” vertelt Van de Ven. ,, Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Wel zijn we met de bewoners in gesprek over wat we hebben aangetroffen.”

De forensische opsporing en recherche doen onderzoek in de schuur. Zij worden daarbij ondersteund door de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) van de politie. Dit team is gespecialiseerd in de ontmanteling van drugslaboratoria. ,,Zij zijn naar verwachting nog de hele dag bezig met het onderzoeken en ontmantelen van de drukkerij,” vertelt de agent. ,,De drukkerij was toen wij aan kwamen niet in gebruik. We hebben ook geen grondstoffen aangetroffen.”