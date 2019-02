Politie vindt gevallen oudere bewoner na inslaan ruitje van woning in Alverna

Dreumels 'geluk’ valt niet zo goed bij Wijchense bedenkers

16:59 WIJCHEN/DREUMEL - Het inhaaknummer ‘Het geluk in mijn hand’ van vijf Dreumelse broers, is slecht gevallen in Wijchen. Daar werd het nummer in 2015 bedacht, waardoor er sprake is van een vorm van plagiaat. ,,Het is een nummer dat echt specifiek over Wijchen gaat, niet over Dreumel.”