Politie zoekt beelden van ongeluk kermis Wijchen

Geen aanhoudin­gen in zaak Wijchens drugslab

13:59 WIJCHEN - De politie heeft nog geen aanhoudingen verricht in verband met de vondst van een drugsfabriek aan de Wijchense Zesweg. De eigenaar van de loods is inmiddels wel gehoord over de zaak. Beide partijen willen daar inhoudelijk niets over zeggen. De politie laat zich ook niet uit over de vraag of er verdachten in beeld zijn.