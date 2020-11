Posten en cashen: influencer Guusje leeft van Instagram en heeft bijna half miljoen volgers

Guusje staat in de sportschool en kijkt in de spiegel. Gehuld in een sportbh en strakke sportlegging van het merk GymShark komt haar gespierde lichaam goed tot uiting. Ze kijkt in de spiegel, met haar mobieltje in haar hand. Heup naar links, klík. Heup naar rechts, klík. Dan draait ze zich om, zodat haar ronde billen ook in beeld zijn.