Priester Overasselt heeft zijn gestolen fiets terug dankzij alerte slijter

Winkeldief in Wijchen gepakt omdat zij door rood reed

3 juli WIJCHEN - Een 25-jarige vrouw uit Heumen is dinsdagmiddag in de kraag gegrepen door de politie nadat zij door rood reed op de Stationslaan in Wijchen. Ze werd door agenten stil gezet. Even later bleek dat ze net was wezen winkelen zonder te betalen.