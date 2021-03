Prikafspraak maken in Wijchen lukt weer; eerste groep 78- en 79-jarigen opgeroepen voor vaccinatie

updateWIJCHEN - De problemen met het maken van een vaccinatieafspraak op de priklocatie in Wijchen zijn opgelost. Ouderen die eerder deze zaterdag belden met het landelijk afspraaknummer kregen te horen dat er geen afspraken in te boeken waren wegens ict-problemen.

,,Ik vermoed dat er sprake was van een piekbelasting’', stelt een woordvoerder van de GGD, ,,maar er is verder niks aan de hand.’’ Deze zaterdag zijn in totaal 50.000 mensen die geboren zijn in 1942 en 1943 per brief uitgenodigd voor een coronavaccinatie. ,,Op het moment dat zo'n brief op de deurmat valt, wordt er massaal gebeld.’’

Dinsdag krijgen er nog eens 100.000 zo'n brief, net als woensdag. Donderdag worden de laatste 80.000 78- en 79-jarigen uitgenodigd.

Al ingevuld

Bij de priklocatie in Wijchen waren er vorige maand ook al problemen. Toen gaf het computersysteem CoronIT van de landelijke afsprakenlijn aan dat er afspraakmogelijkheden (‘tijdslots’) open stonden die echter al waren ingevuld. Een upgrade van het systeem heeft dat volgens de GGD verholpen.

Een tweede probleem is dat voor sommige locaties vaak meer belangstelling is dan vooraf wordt ingeschat. Door het beperkt beschikbaar zijn van de hoeveelheid vaccins worden deze relatief zuinig over alle priklocaties verdeeld. Daarbij wordt rekening gehouden met het aantal potentiële vaccinatiekandidaten in een regio.

Massaal meer

Maar de GGD heeft het niet in de hand als mensen tegen de verwachting in massaal meer gebruik willen maken van een bepaalde locatie. Om die reden was het eind februari/begin maart bijvoorbeeld ook moeilijk om voor Papendal bij Arnhem een afspraak te maken voor een inenting. Dat was vanochtend wél mogelijk, meldt een 79-jarige Nijmeegse die probeerde voor Wijchen een afspraak te maken maar door de problemen was uitgeweken naar Arnhem. Later deze middag lukte het onder problemen alsnog de afspraak te verzetten van Arnhem naar Wijchen.