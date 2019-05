Prima weertje voor Emporium 2019, alleen 's avonds is het jasje aan, jasje uit

Emporium raakte in de loop van de avond uitverkocht: toen gingen de laatste 200 van de 30.000 kaarten van de hand. Zowel politie als EHBO hadden vroeg in de avond nog weinig te stellen met lastige of ‘zieke’ bezoekers. In de vier tenten werd strikt gecontroleerd op roken: wie een peuk opstak kreeg terstond een bewaker voor z'n neus, die geen coulance toonden: direct de tent uit!



Omdat er nauwelijks wind stond, was moeilijk te zeggen welke omliggende woongebieden deze vijftiende editie de meeste bassdreunen gehoord hebben. Om twaalf uur sluit Emporium af, traditiegetrouw met vuurwerk. Op de omliggende wegen is veel politie op de been, vermoedelijk ook om alcohol- en drugscontroles te houden.