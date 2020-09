Proefproces om coronaboete: Wijchense advocaat roept Bruls en Grapperhaus op als getuigen

Vrijwilli­gers­feest van twee minuten op de parkeer­plaats

30 augustus WIJCHEN - Het jaarlijkse feest in theater ’t Mozaïek in Wijchen gaat dit jaar aan de neus van enkele honderden vrijwilligers voorbij. In plaats van een show op een groot podium, worden ze nu verrast met een ‘drive-through’-bedankje.