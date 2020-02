R3HAB en Wildstylez grote namen op festival Emporium in Wijchen

Drie weken lang carnaval in Franks pop-up museum in Wijchen

9:45 WIJCHEN - Met de steek van Jos d’n Urste - in 1966 Wijchens eerste prins - op zijn hoofd poseert Frank van Maasdijk in zijn pop-upcarnavalsmuseum in Wijchen. Voor het tweede jaar op rij stalt hij in de voormalige Aldi in de Spoorstraat de duizenden carnavalsonderscheidingen, sjaals, scepters en feestprogramma's en krantenberichten uit die hij in zijn leven verzamelde.