Raadslid over zijn uitspraak dat Wijchens bestuur ‘veilig binnen bleef’ bij coronacrisis: ‘beetje dom’

In de krant van zaterdag en op de site van De Gelderlander stond een artikel over Herms. Hij heeft een speldje van Kasteel Wijchen laten maken dat Wijchenaren kunnen dragen als ze tegen een fusie met Druten zijn.



Het is ook bedoeld als hart onder de riem voor de Wijchenaren in tijden van corona. Om de Wijchenaren moed in te spreken ging hij vorige week de straat op. Daarover zei hij in de krant: ,,Het gemeentebestuur blijft veilig binnen. Maar ik vind dat je de mensen nu moet opzoeken, om ze moed in te spreken.’’