Rabobank in hartje Wijchen sluit vestiging

Daarmee is de Rabobank langs de Van Heemstraweg in Druten nog de enige in het Land van Maas en Waal.

Wie advies wil van een medewerker moet na de kerstdagen naar het kantoor aan het Keizer Karelplein in Nijmegen of naar het kantoor in Druten. Geld opnemen of storten kan nog wel in Wijchen maar alleen bij de automaten van Geldmaat. Daarvan zitten er vier in het centrum, in de Marktpromenade en aan het Europaplein, een in Winkelcentrum Zuiderpoort en twee bij het winkelgebied aan de Tunnelweg.