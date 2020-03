Regen, regen, regen: boeren en fruittelers in Maas en Waal vrezen voor schimmels en lange dagen

Met zijn laarzen aan staat Marc André de la Porte, voorzitter van de kring Midden-Nederland van de Nederlandse Fruittelers Organisatie, in zijn boomgaard in Wamel. De bogerd staat compleet blank.



,,Het is extreem nat. Ik denk dat het de natste winter is in 25 jaar’’, zegt André de la Porte. ,,We kunnen niet met de tractor de boomgaard in, die zou wegzakken in de natte bodem. Dus kunnen we geen bestrijdingsmiddelen spuiten, bijvoorbeeld tegen schimmels.