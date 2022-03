Renate Loermans is ‘niet het volgende grijze oude mannetje’

‘Je kunt me kankerjood noemen, maar ik meld het wel’

WIJCHEN/NIJMEGEN - Discriminatie. Kevin Ritstier (34) uit Wijchen heeft hier regelmatig mee te maken, vertelt hij. Ritstier is Joods. Donderdagavond geeft hij een lezing over antisemitisme in Museum Tweestromenland in Beneden-Leeuwen. Zijn persoonlijke verhaal staat dan centraal.

24 maart