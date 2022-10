Restaurant Thuis bij Fien in Wijchen gaat een meer plantaardige koers varen

Restaurant van Morgen is een keurmerk dat is opgezet door Natuur & Milieu, Greendish en de Food Valley (regio Ede-Wageningen-Barneveld). Ook de provincie Gelderland is erbij betrokken. Greendish is een organisatie die ernaar streeft dat restaurants en andere voedselaanbieders (zoals gemeenten en provincies met hun kantines) meer plantaardig voedsel en minder vlees op de kaart zetten. Ook strijdt de organisatie tegen voedselverspilling.

Plantaardige horeca is ‘toekomstbestendig’

Restaurant Thuis bij Fien, in een villa aan de rand van het centrum, is al jaren een gevestigde naam in de Wijchense horeca. ,,We hebben al geruime tijd een gevarieerde kaart waarbij er ook voor de niet-vleeseter een ruime keuze is”, zegt eigenaar Kees de Louw. ,,Vanzelfsprekend heeft voedselduurzaamheid ook onze aandacht. Toen we het aanbod kregen vanuit de provincie Gelderland en de gemeente Wijchen om deel te nemen aan het project Restaurant van Morgen, aarzelden we dan ook geen moment.”



Volgens wethouder Derks wordt de horeca ‘toekomstbestendig’ door meer plantaardig voedsel op de kaart te zetten en minder eten te verspillen. Beide ontwikkelingen zijn zeer actueel in de horeca. Het Nijmeegse ‘bijna geheel veganistische’ restaurant De Nieuwe Winkel kreeg in mei zijn tweede Michelinster. De app Too Good To Go kent steeds meer gebruikers. Met die app kunnen consumenten bij winkels en in de horeca voor een sterk gereduceerde prijs eten ophalen dat tegen de uiterste houdbaarheid aan zit, maar nog te goed is om weg te gooien.