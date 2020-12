‘Reuzenstap’ voor komst windmolens naar Bijsterhuizen

Cécile (19) uit Wijchen schittert in The Voice: ‘Ik houd van sterke, zwarte zangeres­sen’

24 december WIJCHEN - Ze was vorige week de ster van ‘The voice of Holland’ en ze droomt van een optreden op Down The Rabbit Hole. Dat is om de hoek voor Cécile Buteau, de jonge zangeres uit Wijchen voor wie het komende jaar in het teken staat van het uitbouwen van haar carrière.