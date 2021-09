Rianne en Sigrid zijn wereldkampioen opgieten: ‘De show staat heel dicht bij onszelf, ik denk dat we daardoor hebben gewonnen’

Mijn dierbare ‘Het clowntje is voor mij goud waard’

27 augustus Ze is 5 centimeter hoog, heeft pluizig haar en is gestoken in een rood jasje en een geruit broekje: de mascotte van Liesbeth Hijmans. De Batenburgse kreeg het op 28 juni 1988 van Murni Suwetja, een van haar leerlingen op de Vrije school.