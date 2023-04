Risico belemmering Tussen Kasteel en Wijchens Meer: gemeenteraad grijpt in met bouwverbod

Historisch Vervoer opnieuw afgelast: komt er nog wel een nieuwe editie? ‘We durfden het niet aan’

De kans is groot dat er geen nieuwe editie komt van Historisch Vervoer Millingen, het grote oldtimer-evenement in de zomer. Minder vrijwilligers en sponsors, plus onzekerheid over de vergunning hebben ertoe geleid dat de organisatie heeft besloten ook de geplande editie van 2023 op zondag 2 juli te schrappen.