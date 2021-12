Rob Janssen uit Beneden-Leeuwen zat een week in het Glazen Huis: ‘De Braoiers uit Lauwe kwamen hier de vlag brengen’

,,Het ene moment stond er iemand die niet lang meer te leven had maar die nog wel iets wilde geven voor het goede doel, het volgende moment was er een carnavalsstemming. Er was een bedrijf dat 22.000 euro betaalde voor een nummer van de Deurzakkers. Dat had een inzameling onder het personeel opgeleverd.’’ Rob Janssen (33) schoot afgelopen week qua gevoel van het ene uiterste in het andere. Hij was een van de presentatoren van 3FM Serious Request, de inzamelingsactie van NPO 3FM (zie kader). Het Glazen Huis stond dit jaar in Amersfoort.